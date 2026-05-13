試合前、ロバーツ監督が取材対応【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前、デーブ・ロバーツ監督は不振が続く大谷について言及。明後日14日（同15日）の同戦は今季初の休養日にすることを示唆した。報道陣から大谷について聞かれた指揮官は「彼が木曜（現地14日）に打たないのは