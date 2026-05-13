この記事をまとめると ■黄色は遠方や悪天候でも目立つため建機などに使われている ■注意喚起と安全確保の役割を担う色でもある ■キャタピラーが業界イメージを形成した 最大の理由は視認性 工事現場のそばを通りかかると、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダーなど、多くの重機が黄色く塗られていることに気づく人は多いだろう。さらに街をよく見ると、重機だけでなく、道路清掃車や高所作業車、大型フォークリフト