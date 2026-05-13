オリ森友哉の専属トレーナーが推奨する足首の動きづくりバッティングにおいて「下半身を使え」という指導は多いだろうが、それを選手に理解させるのは難しい。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーを務め、幅広い層を指導する久米健夫さんは、身体を思い通りに使えるようになることが「技術の土台になる」と語る。軸足でしっかりとタメを作り、打撃の爆発力を生むには、まず足元の動きから見直すことが大切。改善のための“足