Samsungが2026年後半に投入すると噂されている新しい折りたたみデバイスの「Galaxy Z Fold8 Wide」。そのCAD（設計図）に基づいたレンダリング画像を海外メディアのAndroid Headlinesが独占公開しました。 その開発コード名は「H8」、モデル番号は「SM-F971U」とのこと。標準的な横折りモデルである「Galaxy Z Fold8」に対し、こちらは横長のアスペクト比に変更されたバリエーションモデルという位置づけで見られています。