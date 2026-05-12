Z世代の間で“歩くプリクラ”と話題の実熊瑠琉さん。「今日、好きになりました。蜜柑編」（ABEMA）への出演でZ世代から注目を集め、近年は女優としても活躍の幅を広げている彼女の初となるフォトスタイルブック「実熊瑠琉フォトスタイルブック みくまるる」（KADOKAWA）が5月29日にリリースされます。【写真】雪遊びを楽しむ実熊瑠琉さん「グラビアザテレビジョン」（同）の連載「みくまる解体新書」からは、本人が瑞々しい感性で