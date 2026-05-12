大分銀行は金利上昇を追い風に、昨年度の決算で連結純利益が105億円と過去最高となったと発表しました。 【写真を見る】「ド地銀経営の成果」連結純利益は過去最高105億円大分銀行決算 大分銀行が12日に発表した2026年3月期の決算によりますと、一般企業の売り上げにあたる経常収益は866億1000万円で208億円余り増加しました。 経常費用も同じく金利上昇に伴い増加したものの経常利益は133億円余り、当期純利益は96億7600万円