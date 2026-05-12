5月11日、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が、Xで後輩芸人に対する“いじめ騒動”について謝罪した。今回の件を受け、相方・八木真澄に対する高橋の接し方にも疑問を持たれているようだ。騒動の発端となったのは、お笑い芸人の中山功太が出演した5月5日配信のバラエティ番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）でのトーク。「中山さんは『僕の体感で言ったら10年くらいなんですけど、ずっといじめられた先輩が