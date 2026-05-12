ソフトバンクが尾形と井上をDeBA山本とトレードソフトバンクは12日、尾形崇斗投手、井上朋也内野手とDeNAの山本祐大捕手による2対1のトレードが成立したと発表した。1軍で実績を積みつつあった中継ぎ右腕と、将来を期待されたドラ1の放出に、ファンの間では「尾形……?まじ……?」「かなり衝撃的なニュースだな」と驚きが広がっている。2017年育成ドラフト1位で入団した尾形は、ここまで10試合に登板して0勝2敗、防御率3.00