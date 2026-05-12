【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1の最初のコンセプト「BIRCH SCAR」バージョンの写真と映像を公開した。 ■映像では19世紀の古典映画のような圧巻の演出も！ 映像では、19世紀の古典映画のような圧巻の演出が施されており、古風な衣装を身にまとった5人のメンバーが、どこか不気味な雰囲気が漂う森に姿を現す。傷だらけの大きな手がメンバーた