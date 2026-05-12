LE SSERAFIMがフランケンシュタインを彷彿とさせる衝撃ビジュに！最新アルバムのBIRCH SCAR ver.写真＆映像公開

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LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1の最初のコンセプト「BIRCH SCAR」バージョンの写真と映像を公開した。

■映像では19世紀の古典映画のような圧巻の演出も！

映像では、19世紀の古典映画のような圧巻の演出が施されており、古風な衣装を身にまとった5人のメンバーが、どこか不気味な雰囲気が漂う森に姿を現す。傷だらけの大きな手がメンバーたちを追いかけてきており、奇妙な雰囲気を感じさせる。そして、平凡に見えたLE SSERAFIMは、夜になると別の存在に変身する。両目の瞳の色が異なっていたり、長く鋭い爪を持っていたり、また、頭には鉄製の装飾が埋め込まれているなど、他人とは異なる外見をしている。

今回のコンテンツは、人間の内面にある恐怖心と欠乏をクリーチャーを通して可視化した。縫われた傷や非現実的な手の特殊メイクを見ると、古典小説『フランケンシュタイン』を彷彿とさせる。LE SSERAFIMは、怪物のような姿を隠したり否定したりしない。むしろ遠慮なくそれを披露する。似たような傷を抱える5人のメンバーが同じ空間に集まったグループ写真からは、強い絆が感じられる。

また、ソロカットでは、メンバーそれぞれの魅力がより鮮明に表現されている。KIM CHAEWONは、長い金髪をなびかせ、奇妙な手で自分自身を抱きしめている。SAKURAは、両目の瞳の色が異なっており、赤と青の色をした瞳でカメラを真っ直ぐ見つめている。HUH YUNJINは、黒い手と鋭い爪を大胆に見せており、KAZUHAは、デビュー後初めてショートカットに変身した。HONG EUNCHAEは、額と頬の傷を通じて『フランケンシュタイン』のイメージを存分に表現した。

LE SSERAFIMのニューアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリースされる。本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い (FEARLESS)」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMのあらたな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバムだ。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。

『PUREFLOW』pt.1には、4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」とタイトル曲「BOOMPALA」を含め、全11曲が収録される。先立って、LE SSERAFIMは5月14日までに、新しいアルバムの雰囲気を垣間見ることができる様々なコンセプトの写真や映像を順次公開する予定だ。

LE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』を開催。6月6・7日に韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演も決まっている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■【動画】「BIRCH SCAR」バージョンの映像

■【動画】「CELEBRATION」MV

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』pt.1

韓国発売日：2026年5月22日

■関連リンク

BOOMPALA Pavilion

boompala.com

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp/

■【画像】「BIRCH SCAR」バージョンのソロカット