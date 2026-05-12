MOLUS X200 RGB 株式会社ケンコー・トキナーは、ZHIYUNブランドのLEDライト「MOLUS X200」と「FIVERAY M40 SE COMBO」を5月15日（金）に発売する。 前者はCOBライトを採用する200Wのハンディタイプ。後者はフラット形状の33Wポータブルタイプになる。 どちらも冷却機構に電子式背圧冷却システムを搭載。静音性と冷却性能を両立し、高出力時でも安定して動作するという。 MOLUS X200シリーズ