MOLUS X200 RGB

株式会社ケンコー・トキナーは、ZHIYUNブランドのLEDライト「MOLUS X200」と「FIVERAY M40 SE COMBO」を5月15日（金）に発売する。

前者はCOBライトを採用する200Wのハンディタイプ。後者はフラット形状の33Wポータブルタイプになる。

どちらも冷却機構に電子式背圧冷却システムを搭載。静音性と冷却性能を両立し、高出力時でも安定して動作するという。

MOLUS X200シリーズ

バイカラータイプの「MOLUS X200」とRGBフルカラー対応の「MOLUS X200 RGB」を用意。どちらも出力は200Wで、操作ディスプレイやダイヤルを本体に集約した電源一体型設計を採用する。

ボーエンズマウントに対応しており、各種照明アクセサリーが利用可能。給電はACアダプターに加え、Vマウントバッテリーにも対応する。

専用アプリ「ZY Vega」を利用したワイヤレス操作も行える。

単体販売のほか、Vマウントバッテリーを2個連結できるVマウントバッテリー拡張ハブと延長ポールを同梱するCOMBOモデルも用意する。

MOLUS X200

MOLUS X200 RGB

FIVERAY M40 SE COMBO

出力：200W 色温度：2,700K～6,500K 最大照度：19,000lux（1m、5,500K、リフレクター装着時） CRI：95以上 TLCI：97以上 外形寸法：165×115×82mm 重量：約800g 価格：6万5,800円（スタンダードモデル）、8万8,800円（COMBOモデル）出力：200W 色温度：2,500～10,000K 最大照度：13,400lux（1m、5,500K、リフレクター装着時） CRI：約95 TLCI：約97 外形寸法：165×115×82mm 重量：約810g 価格：8万800円（スタンダードモデル）、9万8,800円（COMBOモデル）

84個のランプビーズそれぞれに独立レンズを採用したポータブルLEDライト。均一でソフトな光による円形スポットライトを照射できるという。

重量250gの小型ボディながら、最大17,100luxの高輝度を実現。操作部にはデュアルノブを採用し、色温度と明るさを個別に調整できる。

バッテリーを2基内蔵し、最大出力時で約44分、通常使用時で約180分の駆動に対応。充電しながらの連続使用も行える。

出力：33W 色温度：2,700～8,500K 照度：17,100lux（0.5m、5,500K、100%出力時） CRI：約95 TLCI：97以上 外形寸法：132.3×77.9×31.3mm 動作時間：約44分（2,700K/100%出力時）、約180分（2,700K/25%出力時） 重量：250g 価格：1万2,800円