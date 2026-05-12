ローソンは2030年度（2月期）に、海外事業の売上高と店舗数の倍増を目指す。竹増貞信社長は決算会見で、中国の出店拡大やインド進出を軸に成長を加速させ、「2030年には海外店舗数が国内を上回る勢いで拡大したい」との考えを示した。同社の海外店舗数は26年2月末時点で計7793店舗。このうち中国は6977店舗を展開しており、2030年に1万店舗超を目指す。26年度は実店舗とECを連動させたIPコンテンツの販売強化や、吉林省・福