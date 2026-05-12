元楽天・土谷鉄平氏は食事・入浴・歯磨きで左手を強化右投げ左打ちの打者は、左手の使い方がポイントの1つになる。中学1年生の時に左打者に転向した元楽天・土谷鉄平さんは、利き手ではない左手の筋力や操作性を上げるため、グラウンド外の過ごし方も見直した。2009年パ・リーグ首位打者など打率3割を3度マークしたプロになってからも、左手の使い方や役割を試行錯誤したという。同じ左打者でも、右利きか左利きかによってスイ