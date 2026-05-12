【「異世界刀匠の魔剣製作ぐらし」5巻】 5月12日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、マンガ「異世界刀匠の魔剣製作ぐらし」の5巻を5月12日に発売する。価格は770円。 本作は無名の鍛冶師と無銘の刀をめぐる壮大な鍛冶ファンタジー。原作は荻原数馬氏の小説で、コミカライズ版の作画は慕潔氏、ネーム構成は桜井竜矢氏が担当している。