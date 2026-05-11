県への企業版ふるさと納税では、これまでで最も高額となります。山口フィナンシャルグループ傘下のもみじ銀行が、県内医療の充実に向け1億円を寄付しました。山口フィナンシャルグループの曽我紱將取締役らが11日、県庁を訪れ、村岡知事に目録を手渡しました。少子高齢化が進む山口県は医師の平均年齢も全国で2番目に高くなっていて、山陰側などで医師確保が課題となるなど地域間格差も発生しています。（2024年