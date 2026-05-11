広島ドラゴンフライズが広島市の松井市長を表敬訪問し、今シーズンの終了報告をしました。松井市長のもとを訪れたのは、広島ドラゴンフライズの浦伸嘉社長とキャプテンの上澤俊喜選手です。チームは今シーズン、B1の西地区7位に終わり、2シーズン連続でチャンピオンシップ進出を逃しました。新アリーナ建設への期待が膨らむ中、来シーズンからは広島グリーンアリーナに本拠