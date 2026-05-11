「オリメン投票2026」のメーンビジュアルが公開オリックスは11日、7月に京セラドームで開催する「Bsオリ姫デー2026 supported by エクスドリーム不動産」のメーンビジュアルを発表した。イベントに先駆けて「オリメン投票2026」でトップ10入りした選手たちが全身白で統一したオシャレモードのビジュアルが公開され、ファンは「みんなヤバ過ぎなカッコよさ」と悶絶している。“natural”をコンセプトに、開幕前に撮影は3月上旬