村上宗隆が勝利後、マイドロスとダンス【MLB】Wソックス 2-1 マリナーズ（日本時間11日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場した。3打数1安打で、本塁打はなかったが、チームは逆転勝ちで2連勝。ファンは村上が同僚とみせたダンスに「なんやねんw」と注目した。試合後、球団公式X（旧ツイッター）は「この雰囲気、完璧」とのキャプショ