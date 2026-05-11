本日5月11日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！日本一の桜の名所と称される青森県・弘前城を舞台にする今回、江口のりこと紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）が参戦する。一同が今回の旅で探すのは、弘前の五大桜絶景「最長寿の一本桜」「300メートル続く桜の回廊」「桜