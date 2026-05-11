キウイフルーツを上手に冷凍保存する方法について、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「キウイ」を皮ごと冷凍する“裏技”です！公式アカウントは「キウイは『皮をむかずに丸ごと』冷凍可能 約1カ月保存できます！」と投稿。丸ごと冷凍する手順について、次のように紹介しています。（1）キウイを洗って、キッチンペーパーで水気を拭き取る（2）1個ずつラップで包み