昨オフに現役ドラフトで阪神から移籍■ソフトバンク 8ー3 ロッテ（10日・PayPayドーム）ロッテの井上広大外野手が10日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦で衝撃の今季2号を放った。昨オフの現役ドラフトで阪神から移籍した大砲が見せた飛距離140メートル超えの一撃に、SNS上のファンは騒然。「なぜ出した」と古巣ファンからも驚きの声が上がっている「8番・指名打者」で先発出場した井上は2回1死一塁、ソフトバンクの