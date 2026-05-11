リーグ・アン 25/26の第33節 オセールとニースの試合が、5月11日04:00にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。 オセールはダニー・ナマッソ（FW）、セク・マーラ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはモハメドアリ・チョー（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、サリス・アブドゥルサメド（MF）らが先発