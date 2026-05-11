リーグ・アン 25/26の第33節 オセールとニースの試合が、5月11日04:00にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。

オセールはダニー・ナマッソ（FW）、セク・マーラ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはモハメドアリ・チョー（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、サリス・アブドゥルサメド（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。ニースのソフィアン・ディオプ（FW）がゴールを決めてニースが先制。

13分、オセールが選手交代を行う。ブライアン・オコ（DF）からクレマン・アクパ（DF）に交代した。

27分オセールが同点に追いつく。セク・マーラ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

59分、ニースは同時に2人を交代。メルビン・バール（DF）、サリス・アブドゥルサメド（MF）に代わりアリ・アブディ（DF）、ラウル・ルーシェ（MF）がピッチに入る。

70分オセールが逆転。ナウイル・アハマダ（MF）のアシストからラシヌ・シナヨコ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、オセールが2-1で勝利した。

なお、オセールは90+5分にジョズエ・カジミール（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 06:11:10 更新