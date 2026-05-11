イラストレーターのりんごりらっぱさんの漫画「死」が、インスタグラムで投稿されて以来、1300以上の「いいね」を集めて話題になりました。【漫画】本編を読む電車で座っていた男性。することもなく暇だったので、隣の女性が見ていたスマホの画面をのぞき込むと…という内容で、読者からは「私、2回も見ちゃった…」「作者も危険なのでは」などの声が上がりました。何気ない“チラ見”が招いたまさかの恐怖りんごりらっぱさ