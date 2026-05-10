ヘトヘトで帰宅しても続けやすい「超シンプルなスキマ掃除」を、家事えもんこと松橋周太呂さんに教えてもらいました。ほんのひと手間でもやっておくことで、あとできっと助かるはず。疲れている日でも負担なくできる、優しい掃除習慣です。1：ゴム手袋でカーペットをなでて座りながらゴミ収集座ってひと息つきながらカーペットを掃除する裏ワザ。【イラスト】乾いた水きりラックにアルコールをふきかけるだけ「ゴム手袋をはめて同