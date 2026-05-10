ドラ2ルーキー櫻井が5回3失点で初勝利ならず■巨人 9ー4 中日（10日・バンテリンドーム）中日は10日、バンテリンドームで行われた巨人戦に敗れた。先発の櫻井頼之介投手は5回3失点で降板となり、初勝利はまたもお預けに。試合後、取材に応じた井上一樹監督は「いいボールを持っていながら勝てないのには理由がある」と苦言を呈した。味方の援護をものにすることができなかった。櫻井は2回、先頭のダルベックに左前打を許し、2