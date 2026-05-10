[5.10 J1百年構想リーグWEST第16節 G大阪 - 広島 パナスタ]J1百年構想リーグWESTは10日、各地で第16節を開催した。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1-0で破って4試合ぶりの勝利を掴んだ。G大阪は11連戦の最後を落としてアウェーのAFCチャンピオンズリーグ2決勝・アルナスル戦に臨むことになった。序盤は両チームとも決定機を作るには至らず時間が経過。広島は前半27分、MF中野就斗のクロスが相手に当たってゴール前に高く上が