北陸の教育関係者などが、現場での実践や経験を共有する報告会が金沢市内で行われました。この北陸人間教育実践報告大会は、教育現場での取り組みを共有し、学びを深め合うことを目的に、創価学会が開催しているもので、北陸での開催は初めてです。10日は、県内の会員およそ800人が集まり、発表者が、現場での実践について報告。子どもたち同士の発言を認め合うために工夫した授業の成果などを紹介しました。■発表者：「教室は、