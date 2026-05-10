バンテリンドームでは4月25日の中日-ヤクルト戦でも発生■中日ー 巨人（10日・バンテリンドーム）巨人・大城卓三捕手にアクシデントが発生した。10日にバンテリンドームで行われた中日戦の9回、打者・木下拓哉捕手のバットが頭部に直撃。試合が一時中断した。巨人が9-4とリードして迎えた9回だった。1死一、三塁の場面で代打の木下が登場。カウント1-0から豪快にスイングすると、空振りしたバットが捕球しようとした大城の頭部