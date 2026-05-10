[5.10 J1百年構想リーグWEST第16節 神戸0-3岡山 ノエスタ]ヴィッセル神戸が完敗を喫した。ホームにファジアーノ岡山を迎えた神戸だが、前半だけで2失点。終盤にも1失点を喫した。首位と同勝ち点28の2位につける神戸だったが、首位・名古屋の試合前にした敗戦。1試合未消化とはいえ、手痛い結果となった。一方の岡山は神戸を相手に初めての勝利を飾った。前半28分にMF江坂任のクロスからDF鈴木喜丈が決めて先制。同43分にはMF白