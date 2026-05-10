卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、10日に決勝が行われる。日本女子は中国と対戦する。55年ぶりの戴冠を目指す中、過去6連覇中の中国との頂上決戦を迎える。そうした中、中国メディア『捜狐』はこの大一番を展望しており、対戦が予想されるエース対決に大きな関心を寄せている。 ■中国メディアが両国に高評価 ITTFのチームランキングで1位の中国と2位の日本は、シン