『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したすみぽん（高倉 菫）『佐久間宣行のNOBROCK TV』への出演などYouTubeで活躍する傍ら、『どーする？ごはん SEASON2』（テレビ愛知）など、ドラマ＆バラエティなどテレビへの出演も増加中のすみぽん（高倉 菫）が、5月11日（月）発売『週刊プレイボーイ21号』のグラビアに登場。健康的であざとくて、ちょっと小悪魔なすみぽんワールドをお届け！【写真】すみぽん（高倉 菫）のグラビア＊