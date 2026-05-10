[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](ゴースタ)※13:30開始主審:小林拓矢<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 1 白井裕人DF 19 寺阪尚悟DF 38 山本義道DF 55 松本大輔MF 8 大山啓輔MF 13 白輪地敬大MF 14 石原崇兆MF 15 西谷優希MF 18 大澤朋也MF 23 四宮悠成FW 9 ブワニカ啓太控えGK 31 上田樹DF 2 長峰祐斗DF 3 畑尾大翔DF 6 村田航一DF 20 長倉颯DF 29 宮崎海冬MF 26 村田迅FW 10 パトリックFW 11 杉浦恭平監督辻