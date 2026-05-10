災害時には店舗横の自動販売機も活用します。日産プリンス山口販売の下関幡生店がオープンしました。8日、日産プリンス山口販売の山本彩子社長らがテープカットをして、下関幡生店のオープンを祝いました。下関幡生店は、旧下関幡生店と下関貴船店を統合した新店舗で、常時10台から11台の新車が展示され、広くなった店内には専用納車スペースも設けられています。また、下関幡生店は、地域住民の生活に寄