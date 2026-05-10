ショーモン打撃コーチが「シカゴ・スポーツネットワーク」のインタに登場【MLB】マリナーズ 12-8 Wソックス（日本時間9日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回に3試合ぶりとなる15号を放った。日米が騒然とした衝撃の打棒。試合中に地元放送局のインタビューに応じたデレック・ショーモン打撃コーチは村上の“人柄”を称賛した。驚愕の