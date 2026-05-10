カナダの地元放送局の試合後番組で司会者が言及したホワイトソックス・村上宗隆内野手が見せる活躍は、メジャー全体に刺激を与えている。ブルージェイズの地元カナダの放送局でも話題に上がるなど、その影響力はシカゴだけにとどまらないようだ。村上は8日（日本時間9日）、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回の第1打席で15号ソロを放った。これでヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並び、両リーグ