村上獲得を決めたゲッツGMが他球団の幹部から受けた称賛【MLB】マリナーズ 12-8 Wソックス（日本時間9日・シカゴ）クリス・ゲッツGMもホクホクの様子だ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたマリナーズ戦で15号ソロ。試合には敗れたが、3試合ぶりの一発で本塁打数はメジャー最多タイとなった。その試合前、ゲッツGMは囲み取材で、他球団の幹部から村上に関する反響が相次いでいると明かし