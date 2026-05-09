米スポーツ局「ESPN」が、村上獲得を巡る他球団の声を紹介ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、1年目からアーチを量産し、メジャーを席巻する活躍を見せている。予想を覆す躍動に、獲得を見送った29球団からは後悔の声が続出。米スポーツ局「ESPN」は、日本を代表する主砲が描く成長曲線を分析するとともに、各球団の編成担当者らの反応を記事にまとめた。同メディアのジェシー・ロジャース記者は、「全員が酷い間違いをした