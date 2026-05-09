マリナーズ戦の初回にハンコックから15号【MLB】マリナーズ 12-8 Wソックス（日本時間9日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が8日（日本時間9日）、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、今季15号となるソロを放った。メジャートップに並ぶ驚愕の一発により、数々の記録を掘り起こした。豪快な一発をいきなりかけた。初回の第1打席、相手先発のエース格、ハンコックがカウント1-0から投じた95.4マイル