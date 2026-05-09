開催：2026.5.9 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 1 - 7 [カブス] MLBの試合が9日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとカブスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するカブスの先発投手はベン・ブラウンで試合は開始した。 1回表、4番 イアン・ハップ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒッ