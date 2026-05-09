シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが7日、公式サイトを通じて緊急手術したことを報告。同日、アンジェラ本人が自身の X （旧Twitter）で緊急手術の経緯と病状を説明した。 サイトによると、アンジェラは 4月28日に緊急搬送され、「穿孔性（せんこうせい）虫垂炎による腹膜炎」と診断。緊急手術後に胸水が貯留し「被包化胸水（ひほうかきょうすい）を併発しました」と説明している。「現在も処置が続けられ