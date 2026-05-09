Xで報告パドレスのダルビッシュ有投手がキャッチボールを再開したようだ。自身のX（旧ツイッター）で映像付きで公開している。ダルビッシュは昨オフに右肘のトミー・ジョン手術を受け、今季は全休する見込み。開幕から制限リストに入って40人枠には空きができ、一方で自身への給与支払いの義務をなくした措置が注目を集めた。トミー・ジョン手術は通常復帰まで12〜15か月かかるとされ、ダルビッシュ自身も一度右肘にメスを入