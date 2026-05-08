グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、2025年で最も印象に残ったグラドルを部門ごとに選出する『グラビアありがたき大賞』。その中で部門別1位に輝いたグラドルのインタビューをお届け。【画像】もう少しで見納め