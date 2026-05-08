山口県光市は、固定資産税の納税通知書を、誤って別の人に送付するミスがあったと発表しました。現時点で6人に誤送付しているのが確認されているということです。光市によりますと、5月7日に発送した令和8年度の固定資産税の納付通知書について、受け取った人からの連絡で、誤って別の人のものを封筒に入れていたことが分かったということです。現在までに、6件の誤送付が確認されているということです。誤送付されたのは納税義務