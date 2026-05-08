5月7日、「第18回ベストマザー賞」授賞式が都内でおこなわれた。タレント部門では南明奈が受賞し、ステージに登壇したが、その近影が話題となっている。2008年から開催されている「ベストマザー賞」は、一般のママやパパの投票によって受賞者が選出され、これまで名だたる芸能人が受賞してきた。タレント部門は2026年から新設され、南が記念すべき第1号の受賞となった。「南さんは、よゐこの濱口優さんと4年以上の交際期間を経