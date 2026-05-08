日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）のケンタッキーフライドチキンが、「母の日バーレル」を5月8日から3日間限定で発売します。【えっ？】サイドメニューも特別価格に？対象メニューを一挙に見る！同商品は、日頃の感謝を伝える5月10日の「母の日」にあわせたバーレル。人気の定番メニュー「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた大容量パック。単品価格を合算した「積上げ価格」より