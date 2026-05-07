アストロズのコレアが左足首の腱断裂を発表アストロズのカルロス・コレア内野手が、左足首の腱断裂により今季絶望となった。6日（日本時間7日）、本拠地でのドジャース戦前に松葉杖をついて取材に応じた主砲の口から語られた悲劇に、SNS上では「最悪のニュースだ」「ヒューストンもおしまいになりそう」と悲壮感が漂っている。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は同日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。「カルロ