ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は「牛」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】ある日、自分の家のリビングに向かうと、そこに大きな牛が1頭、どっしりと座っていました。なぜそこにいるかはわかりませんが、牛は暴れるわけでもなく、ただそこ