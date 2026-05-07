6日の勝利後に米記者が見つけたドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。26打席ぶりとなる安打を放つなど、4打数2安打1打点1四球の活躍で大勝に貢献した。試合後には勝利のセレブレーションに臨んだが、その右腕には連日の“激闘の跡”を覗かせていた。大谷は前日5日（同6日）には投手として出場。敗戦投手となってしまったが、今季最長の7回を投げ、4安